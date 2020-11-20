Son idmanı tamamlayamayan Nazım Sangare, Gençlerbirliği maçının kadrosunda yok

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, ağrılarının artması üzerine bugünkü idmanı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

NAZIM SANGARE İDMANI YARIDA BIRAKTI

Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2.derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

KADRO AÇIKLANDI

Süper Lig’de yarın deplasmanda Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu açıklandı. Nazım Sangare, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

Sarı-Lacivertlilerin kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Oytun, Gürkan, Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Eyüp, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.