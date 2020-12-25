Son haftaların flaş takımı Gaziantep FK, gözünü Alanyaspor'a dikti

Bu sezon ligdeki 2. yılını geçiren Gaziantep ekibi, topladığı puanlarla taraftarını sevindiriyor. Geride kalan 14 haftada hanesine 6'şar kez galibiyet ve beraberlik yazdıran, 1 haftayı da bay geçen kırmızı-siyahlılar, 24 puana ulaştı. Lider Aytemiz Alanyaspor'u maç eksiğiyle 3 puan geriden 4. sırada takip eden Gaziantep FK, son dönemlerde elde ettiği galibiyetlerle üst sıralarda "ben de varım" demeye başladı.
Özellikle aralık ayındaki sıkışık takvime rağmen performansını artıran Gaziantep temsilcisi, 12 maçlık yenilmezlik serisini 3 karşılaşmalık galibiyet serisiyle süsledi. Bu süreçte Medipol Başakşehir'i 2-1, Fenerbahçe'yi 3-1, Kasımpaşa'yı da 4-0 yenen Güneydoğu ekibi, 8. hafta müsabakalarında da Beşiktaş'ı 3-1 yenmişti.
Böylelikle zorlu maçların kazanan takımı haline gelen kırmızı-siyahlılar, 1 mağlubiyetle ligin en az yenilen takımı olurken, attığı 24 golle de dikkatleri çekiyor.
Bu hafta sahasında 27 Aralık Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek kırmızı siyahlı ekip, bu zorlu karşılaşmada da serileri sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
"ÇALIŞMAYA VE GELİŞMEYE DEVAM"
Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, takım olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.
Yakalanan başarının tesadüf olmadığını aktaran Özmen, şöyle konuştu:
Bu kadar uzun bir seri öylesine gelişmedi. Sezon başından beri bir plan dahilinde yolumuza devam ediyoruz. Aslında geçen haftalarda berabere kaldığımız bazı maçlarda yediğimiz şanssız goller nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadık. Eğer onlar olmasa şimdi daha farklı noktalarda da olabilirdik. Biz gücümüzü, takımımızın gücünü biliyoruz. Rakibe bakmaksızın çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. İnşallah yolumuzu böyle keyifli devam edeceğiz. Kasımpaşa galibiyetiyle daha moralli olduk ama bunu artık bir kenara bıraktık. Çünkü önümüzde kısa bir aradan sonra Alanya maçı var. Ona hazırlanacağız. Gücümüze güç katarak, inşallah hafta sonu tüm Gazianteplilere bir gurur daha yaşatırız.
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DETAY
• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.
• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.
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