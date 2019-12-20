Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu:

Başakşehir- Kırklarelispor

Antalyaspor-Göztepe

İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Malatyaspor

Erzurumspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

Son 16 Tur maçları ne zaman?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.