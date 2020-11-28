  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika! Yılmaz Vural'ın ailesi: Kan değerleri bugün daha iyi

Son dakika! Yılmaz Vural'ın ailesi: Kan değerleri bugün daha iyi

Paylaş

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Vural ailesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti
Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Yanındaki iki kişi dikkat çekti

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti
Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Kasımpaşa'da istifaların perde arkasında yaşananlar 'yok artık' dedirtti

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş
Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Ve G.Saray'da ilk ayrılık! Meğer o isim Fatih Öztürk değilmiş

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber geldi
Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber geldi

Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber geldi

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı
Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı

Malatya 90+5'te puanı kaptı, Sumudica yine atıldı

Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 90+5'te attığı golle mücadeleden 1 puanı kopardı.

Başakşehir-Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu
Başakşehir-Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir-Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı
Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı

Terim'den Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.

Ortalığı karıştıran Maradona iddiası!
Ortalığı karıştıran Maradona iddiası!

Ortalığı karıştıran Maradona iddiası!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.

Terim yönetime 3 futbolcunun ismini verdi
Terim yönetime 3 futbolcunun ismini verdi

Terim yönetime 3 futbolcunun ismini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği 3 futbolcunun ismini yönetime iletti. Başarılı antrenör; Salih Uçan, Henry Onyekuru ve Roman Yaremchuk'u mutlaka kadrosunda görmek istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.