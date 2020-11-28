Son dakika! Yılmaz Vural'ın ailesi: Kan değerleri bugün daha iyi

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Vural ailesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

