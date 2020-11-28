Son dakika! Yılmaz Vural'ın ailesi: Kan değerleri bugün daha iyi

Vural ailesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural'ın ailesi, tecrübeli antrenörün son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 90+5'te attığı golle mücadeleden 1 puanı kopardı.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği 3 futbolcunun ismini yönetime iletti. Başarılı antrenör; Salih Uçan, Henry Onyekuru ve Roman Yaremchuk'u mutlaka kadrosunda görmek istiyor.