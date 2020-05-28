Son Dakika: Yeni Malatyaspor'da 5 yeni pozitif vaka

Yeni Malatyaspor'da üçüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde, dört futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif çıktığı, daha önce duyurulan bir futbolcunun testinin de yine pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde dört futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanılmış, üç de şüpheli vaka tespit edilmiştir. Ayrıca daha önce Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan bir personelimizin testi negatif sonuçlanmış, bir futbolcumuzun testi ise tekrar pozitif sonuçlanmıştır. Pozitif sonuçlanan personel ve profesyonel futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.