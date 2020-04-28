Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

Futbolda bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.

TRT Spor'un özel haberine göre Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya sözlü teklifini yaptı. Yönetim ise Bjelica ile telefon görüşmelerini sürdürüyor. Bjelica sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun buldu ve kabul edebileceğini sarı-lacivertlilere iletti.

Fenerbahçe'de de şu an için hedef tek bir isme indirildi ve o isim de Bjelica. Sarı-lacivertliler, Nenad Bjelica'dan olumsuz bir yanıt almadan başka bir teknik adamla görüşmeyecek.

