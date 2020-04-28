Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

TRT Spor'un özel haberine göre Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya sözlü teklifini yaptı. Yönetim ise Bjelica ile telefon görüşmelerini sürdürüyor. Bjelica sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun buldu ve kabul edebileceğini sarı-lacivertlilere iletti.
Fenerbahçe'de de şu an için hedef tek bir isme indirildi ve o isim de Bjelica. Sarı-lacivertliler, Nenad Bjelica'dan olumsuz bir yanıt almadan başka bir teknik adamla görüşmeyecek.
Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.
Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.
L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.