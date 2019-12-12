Son dakika! UEFA'nın 'Asker selamı' kararı belli oldu

UEFA, A Milli Takımımızın futbolcularının "Asker Selamı" için açtığı soruşturmada kararını verdi ve cezai tayinine yer olmadığını duyurdu.

Milli futbolcular; Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla, asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve başkanvekili Servet Yardımcı'nın yanı sıra Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da UEFA'ya savunma vermişti.

UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.