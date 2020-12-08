Son dakika: UEFA'dan Villarreal-Karabağ maçına erteleme kararı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un yer aldığı grupta oynanacak olan Villarreal - Karabağ maçı, Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, devre arası transfer gündemine ve Mesut Özil'e de değindi. Koç, Özil için “Bizim için zor bir rüya” ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor.
Fatih Karagümrük, Guangzhou R&F ile sözleşmesini fesheden Dusko Tosic'i kadrosuna katıyor.
Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakareti nedeniyle PFDK'ya sevik edildi.
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'yle ilgili son dakika transfer bombasını patlattı. Engin, Sarı-Lacivertlilerin Mesut Özil transferinin yüzde 90 bittiğini, stoper ve kanat takviyesiyle birlikte Fenerbahçe'nin ocak ayında toplam 3 transfer yapacağını söyledi.