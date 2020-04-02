SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Sporda kritik zirve sona erdi Son dakika! Sporda kritik zirve sona erdi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs... Rüştü Reçber'le ilgili hastaneden açıklama! Koronavirüs... Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili hastane doktorlarından açıklama geldi.

Lig iptal edildi, mevcut lider şampiyon oldu Lig iptal edildi, mevcut lider şampiyon oldu Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

Güle güle Belhanda! İşte Terim'in yeni 10 numarası Güle güle Belhanda! İşte Terim'in yeni 10 numarası Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.

Beşiktaş'tan kampanyaya anlamlı bağış: 1 milyon 903 bin TL Beşiktaş'tan kampanyaya anlamlı bağış: 1 milyon 903 bin TL Beşiktaş kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kulübün kuruluş yılı olan 1903 yılına gönderme yaparak 1 milyon 903 bin TL'lik anlamlı bir bağışta bulundu.

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.