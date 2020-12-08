Son dakika! Sinan Engin: Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'de

Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 transfer olacağı Sinan Engin tarafından iddia edildi.
“DUYUM ALDIM, MESUT ÖZİL YÜZDE 90 BİTTİ”
Sinan Engin yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia ederek Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 ihtimalle geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi. Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.
Engin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:
“BİR STOPER, BİR DE KANAT”
"Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler."
Diego Armando Maradona'nın ani vefatı herkesi yasa boğarken çıkan yeni detaylar herkesi duygulandırdı. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Maradona'nın vefat etmeden önce Buenos Aires'te 50 ihtiyaç sahibi aileye baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Edgar Le'ye Fransa'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Fransız yıldız Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Manchester United kariyerinin bittiğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun adı eski kulübü Juventus ile anılıyor.
Genç teknik adam Fenerbahçe ile dış sahada yakaladığı başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Erol Bulut, Sarı-Lacivertli takımda görev yapan Otto Baric ve Daum'dan sonra bir ilke imza attı. İlk 6 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Bulut, tam 16 puanı hanesine yazdırdı.