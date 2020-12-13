Son dakika: Rıdvan Dilmen'den olay iddia! Jose Sosa ve Erol Bulut...

Ntv’de yayınlanan %100 futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin sahasında Yeni Malatyaspor’a 3-0 gibi farklı bir skorla yenildiği maç sonrası olay bir iddiayı gündeme taşıdı.
“EROL BULUT’UN KAFASINDA JOSE SOSA YOK”
Rıdvan Dilmen, sezon başında Fenerbahçelileri en çok heyecanlandıran transfer olan Jose Sosa’nın, teknik direktör Erol Bulut’un planları arasında olmadığını öne sürdü.
Dilmen’in Jose Sosa’yla ilgili sözleri şöyle:
“Sosa Trabzonspor'dan gelirken Fenerbahçe taraftarının en heyecanlandığı transferdi. Erol Bulut'un kafasında olduğunu söylediği sekiz futbolcu arasında Jose Sosa yok.”
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in sarı-lacivertli takım üzerine yaptığı sert yorumlar.
Yitirdiği 10 puanın 8'ini evinde kaybeden F.Bahçe, Malatya'yı mağlup ederek bu kötü seriye son vermek istiyor.