Son dakika! Olay hakem Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama: Irkçı değilim

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Rumen Sebastian Coltescu, olay sonrası ilk açıklamasını ülkesinin basınına yaptı. Coltescu, “Ben ırkçı değilim” dedi.

“BENİ BİLEN BİLİR, IRKÇI DEĞİLİM”



Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında Pierre Webo'ya yönelik "O siyah olan... Onun kim olduğuna bak. Böyle davranamaz. Evet o siyah olan..." gibi hem ırkçı hem de egolu sözler sarfeden Rumen hakem Sebastian Coltescu Romanya basınından Prosport'a kısa da olsa bir açıklama yaptı. Rumen hakem "Beni bilenler bilir. Irkçı biri değilim. En azından bunun böyle bilindiğini umuyorum. Her zaman iyi bir insan olmaya çalıştım. Bugünlerde haber okumayacağım." dedi.

KAĞIT ÜZERİNDE EN AZ 10 MAÇA CEZA ANCAK…

UEFA ise konuyla ilgili olarak dün bir soruşturma başlatmış ve olayı incelemesi için bir de müfettiş görevlendirmişti. Başakşehir Kulübü Rumen hakemin men edilmesini talep ederken, hakemlik hayatının son döneminde olduğu belirtilen Coltescu'nun cezasının kağıt üzerinde en az 10 maça tekabül ettiği ancak bu dakikadan sonra kendisine hiç maç verilmeme olasılığının daha fazla olduğu iddia ediliyor.