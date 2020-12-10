Son dakika! Olay hakem Sebastian Coltescu'dan ilk açıklama: Irkçı değilim

“BENİ BİLEN BİLİR, IRKÇI DEĞİLİM”
Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında Pierre Webo'ya yönelik "O siyah olan... Onun kim olduğuna bak. Böyle davranamaz. Evet o siyah olan..." gibi hem ırkçı hem de egolu sözler sarfeden Rumen hakem Sebastian Coltescu Romanya basınından Prosport'a kısa da olsa bir açıklama yaptı. Rumen hakem "Beni bilenler bilir. Irkçı biri değilim. En azından bunun böyle bilindiğini umuyorum. Her zaman iyi bir insan olmaya çalıştım. Bugünlerde haber okumayacağım." dedi.
KAĞIT ÜZERİNDE EN AZ 10 MAÇA CEZA ANCAK…
UEFA ise konuyla ilgili olarak dün bir soruşturma başlatmış ve olayı incelemesi için bir de müfettiş görevlendirmişti. Başakşehir Kulübü Rumen hakemin men edilmesini talep ederken, hakemlik hayatının son döneminde olduğu belirtilen Coltescu'nun cezasının kağıt üzerinde en az 10 maça tekabül ettiği ancak bu dakikadan sonra kendisine hiç maç verilmeme olasılığının daha fazla olduğu iddia ediliyor.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı öncesi tecrübeli futbolcusu Alper Potuk'u kadro dışı bıraktı. Yönetim, oyuncuyla ilgili teknik heyetin raporuna göre karar verecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Başakşehir'in, 8 Aralık Salı akşamı Paris Saint Germain ile deplasmanda oynadığı maç, dördüncü Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemler sebebiyle yarıda kalmış ve ertesi güne ertelenmişti. Dün oynanan müsabakayı 5-1 kaybederek Avrupa'ya veda eden Başakşehir, bugün İstanbul'a döndü. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.