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  • 17 Aralık 2020 Perşembe 08:44
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Son dakika! Lyon'dan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 4,5 milyon euroluk teklif

Son dakika! Lyon'dan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 4,5 milyon euroluk teklif

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Fanatik

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, başarılı performansının ardından Avrupa'dan ilk resmi teklifi aldı. Fransız ekibi Lyon, genç file bekçisi için Siyah-Beyazlıların kapısını 4.5 milyon euroyla çaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın bu çarpıcı teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın öz kaynak düzeninden yetişen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, geçen sezon Loris Karius’la yolların erken ayrılması sonrasında görevi devralmıştı. Pandemi arası sonrasında Süper Lig’de 8 karşılaşmada görev alan ve istikrarlı bir görüntü çizmesinin ardından bu sezon da takımın 1 numarası olmaya devam eden 19 yaşındaki file bekçisi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un ilgisini çekti.

LYON’DAN 4.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Genç yeteneği bir süredir takibe alan Lyon’un, kariyerinde büyük bir çıkış yaşayan kaleci için hazırladığı resmi teklifi Siyah-Beyazlılar’a ilettiği ortaya çıktı. Fransız temsilcisinin, Ersin için Beşiktaş Yönetimi’ne 4.5 milyon euroluk (yaklaşık 43 milyon TL) öneride bulunduğu bildirildi. Siyah-Beyazlıların ise ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşanan dönemde gelen bu flaş teklifi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

YÖNETİM, TEKNİK EKİPLE BİRLİKTE KARAR VERECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda sezon başında yeni kaleci transferi yapmayan Siyah-Beyazlılar, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran’la yola devam etmişti. Yakın zaman içerisinde Sergen hocanın bu kararının arkasında durduğunu açıklaması sonrasında ocak ayı için de yapılan çalışmaları durduran yönetim, Ersin konusunda teknik ekiple birlikte karar verecek. Genç kalecinin ayrılığı halinde ara transfer döneminde Kara Kartal’a yeni bir kaleci kazandırılacak.

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