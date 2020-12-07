Son dakika: Londra olmazsa Mesut Özil'in yeni adresi Türkiye

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İngiliz basını, Arsenal'deki geleceği gündemden düşmeyen Mesut Özil'le ilgili bir iddia daha ortaya attı. Mirror'ın haberine göre başarılı futbolcu, astronomik maaşı sebebiyle Arsenal'den ayrılmayı düşünmezken menajerine hiçbir takımla görüşmemesi konusunda talimat verdi. Londra'daki hayatından memnun olan oyuncu burada bir takımla anlaşamazsa yeni adresi Türkiye olacak.

Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Topçular'da istenmeyen adam ilan edilen ve menajer Mikel Arteta ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Mesut Özil için transfer bombasını İngilizler patlattı.



Koronavirüs pandemisinin ardından İngiliz kulüpleri maddi anlamda zorlu günlerden geçiyor. Arsenal bu kulüplerin arasında en fazla etkilenen takım oldu.

İNDİRİMİ KABUL ETMEYİNCE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Birçok çalışanının görevine son veren Londra ekibinde Mesut Özil bilmecesi de devam ediyor. Arsenal yönetiminin pandemi döneminde indirim talebini kabul etmeyen Türk asıllı Alman yıldız kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

ARSENAL’DEN AYRILMAYACAK

The Mirror'da yer alan habere göre Mesut Özil, Ocak transfer döneminde de Arsenal'den ayrılmayacak. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Özil'in böyle bir sözleşmeyi başka takımda bulamayacağı haberin detayında yer aldı.

MENAJERİNE TALİMAT: HİÇBİR TAKIMLA GÖRÜŞME

Haberde Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil'in menajerine hiçbir takımla görüşmemesini ilettiğini ve sezon sonuna kadar Arsenal'de kalıp tüm ödemelerini almak istediği ifade edildi.

LONDRA’DAKİ HAYATINDAN MEMNUN

Mesut Özil'in sözleşmesinde bir detay daha ortaya çıktı. Alman yıldız Ocak transfer döneminde Arsenal'den ayrılmazsa Londra kulübünden ekstra sadakat primi alacak.

The Mirror, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılması durumunda yine büyük bir takımda oynamak istediğini ve Londra'daki hayatından memnun olduğunu iddia etti.

Haberin detayında bazı Londra ekiplerinin Mesut Özil ile ilgili nabız yokladığı ve sezon sonunda bu transferi bedelsiz olarak bitirebilecekleri aktarıldı.

ADI BAŞAKŞEHİR’LE DE ANILMIŞTI

Mesut Özil'in adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de oldukça sık anılmıştı.

Özellikle Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynaması sebebiyle Özil'in bu transfere sıcak bakabileceği iddia edilmiş ve İstanbul'da yaşamak istediği belirtilmişti.

LONDRA EKİPLERİYLE ANLAŞAMAZSA YENİ DURAĞI TÜRKİYE OLACAK

The Mirror, Mesut'un Londra ekipleriyle anlaşamaması durumunda yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti. Haberde, "Londra'da yaşamayı çok seviyor ve şehirden ayrılmak istemiyor ama eğer farklı bir ülkede forma giyecekse bu Türkiye olacak." ifadeleri yer aldı.

Alternatifler arasında bazı İtalyan ve Alman takımlarının da olduğu ama Mesut Özil'in öncelikle Londra'da futbol oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Mesut Özil, İngiltere'den ayrılırsa alternatifler arasında Türkiye, İtalya ve Almanya'dan bazı takımlar olduğu belirtildi.

Türkiye'den Medipol Başakşehir'in dışında Fenerbahçe’nin de Mesut Özil ile ilgilendiği öne sürülmüştü.