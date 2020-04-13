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aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:54
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:02

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama

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Kulüpler Birliği gerçekleştirilen olağanüstü Kulüpler Birliği toplantısı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamadan satır başları;

- Sözleşmelerde yapılandırma, uyarlanma ve dondurma konusunda anlaşma.

- Anlaşma olmazsa bu sürece ait sözleşme ve alacaklar dondurulacak.

- Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulayabilmeli.

- Kulüpler Birliği tavsiye kararı: "Kulüplerin yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başlayınca ödenecek."

- Kulüpler Birliği: "Kulüplerimiz futbolcu, menajer, teknik ekip sözleşmelerinde ücret yapılandırması, uyarlanması ve dondurulması konusunda mutabakata varmaya çalışacaklardır. Anlaşma olmazsa bu süreci kapsayan sözleşme ve alacaklar dondurulacak."

- Kulüpler Birliği: "Mart ayının ilk 3 haftasında maçların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluş, ödemeleri durdurduğunu TFF'ye iletmiştir. Bu durum kulüplerimizi iş ortaklığımızda sorun olabilecek bir endişeye sevk etmiş ve büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştır."

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