SPOR GÜNDEMİ

Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

‘Galatasaray beni izliyor‘ ‘Galatasaray beni izliyor‘ TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi

Küme düşüp gelecek! Küme düşüp gelecek! İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Altay Bayındır'dan olay itiraf: ‘Takımdaki bazı isimler...‘ Altay Bayındır'dan olay itiraf: ‘Takımdaki bazı isimler...‘ Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.