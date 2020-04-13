Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama

Açıklamadan satır başları;
- Sözleşmelerde yapılandırma, uyarlanma ve dondurma konusunda anlaşma.
- Anlaşma olmazsa bu sürece ait sözleşme ve alacaklar dondurulacak.
- Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulayabilmeli.
- Kulüpler Birliği tavsiye kararı: "Kulüplerin yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başlayınca ödenecek."
- Kulüpler Birliği: "Kulüplerimiz futbolcu, menajer, teknik ekip sözleşmelerinde ücret yapılandırması, uyarlanması ve dondurulması konusunda mutabakata varmaya çalışacaklardır. Anlaşma olmazsa bu süreci kapsayan sözleşme ve alacaklar dondurulacak."
- Kulüpler Birliği: "Mart ayının ilk 3 haftasında maçların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluş, ödemeleri durdurduğunu TFF'ye iletmiştir. Bu durum kulüplerimizi iş ortaklığımızda sorun olabilecek bir endişeye sevk etmiş ve büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştır."
Bugün gerçekleşen olağanüstü Kulüpler Birliği toplantısına istinaden hazırlanan açıklamayı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/WJIElC4a5T— Kulüpler Birliği (@kulupler) April 13, 2020
Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.
Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.