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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 16:02
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 16:12

Son dakika! Koronavirüs Premier Lig'e sıçradı!

Son dakika! Koronavirüs Premier Lig'e sıçradı!

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Adı açıklanmayan bir Premier Lig kulübü, tüm futbolcularını koronavirüs testine soktu. Son dakika haberine göre test sonucunda 3 futbolcuda virüs şüphesi olduğuna dair semptomlara rastlandı.

Bir Premier Lig kulübü, tüm oyuncularını koronavirüs testine soktu. Test sonucunda üç futbolcuda virüs şüphesi olduğuna dair semptomlara rastlandı. Daily Telegraph'ın haberine göre maçların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi yönünde büyük bir baskı var.

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