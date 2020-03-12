Son dakika! Koronavirüs Premier Lig'e sıçradı!

Bir Premier Lig kulübü, tüm oyuncularını koronavirüs testine soktu. Test sonucunda üç futbolcuda virüs şüphesi olduğuna dair semptomlara rastlandı. Daily Telegraph'ın haberine göre maçların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi yönünde büyük bir baskı var.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan konusunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan TFF'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisini seyircili oynatma kararına tepki.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen ve ara transfer döneminde Paraguay'ın Olimpia takımına transfer olan Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla çıktığı Libertadores Kupası maçında yaptığı bir hareketle olay oldu.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
Repubblica Gazetesi'nden Fulvi Bianchi, koronavirüs salgını sebebiyle EURO 2020'nin İtalya'dan alınıp Türkiye'ye verilmesinin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in planları arasında olduğunu belirtti.
Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.