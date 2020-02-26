Galatasaray'da Ryan Donk'a yeni sözleşme

Fenerbahçe - Galatasaray maçında attığı gol, sarı kırmızılı takımın Hollandalı savunma oyuncusu Ryan Donk'un kısmetini açtı! Son dakika haberine göre; sezon sonu sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan Donk ile yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk'la nikah tazelenecek... Fatih Terim'in performansı sürekli artan ve Fenerbahçe derbisinde altın değerinde 1 gole imza atan Hollandalı yıldızla devam kararı aldığı öğrenildi.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 17 maçta forma giydi ve 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. (Takvim)