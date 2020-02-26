Beşiktaş'a Larin piyangosu!

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan golcü sıkıntısı devam ederken, beğenilmeyerek Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor. Son dakika haberine göre; Belçika temsilcisinin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş Larin'den gelecek parayla yeni bir golcü alacak.

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

İşin trajikomik tarafı ise siyah-beyazlılar, golcü ararken beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'da müthiş bir performans sergilemesi...

31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak. Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi.

Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor. (Sabah)