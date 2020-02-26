Beşiktaş'a Larin piyangosu!

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.
İşin trajikomik tarafı ise siyah-beyazlılar, golcü ararken beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'da müthiş bir performans sergilemesi...
31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak. Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi.
Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor. (Sabah)
Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu Ozan Tufan'ı izlemeye gelen İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ın temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. Son dakika haberine göre; İngiliz takımının scoutları Ozan Tufan için Crystal Palace yönetimine olumsuz rapor sundular...
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan golcü sıkıntısı devam ederken, beğenilmeyerek Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor. Son dakika haberine göre; Belçika temsilcisinin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş Larin'den gelecek parayla yeni bir golcü alacak.
Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, başkan Ali Koç’a zaman verilmesi gerektiğini belirtti ve göreve hazır olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
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