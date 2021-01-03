Son dakika haberi: TFF 1. Lig'de Giresunspor fırtınası

AA, DHA

Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.

TFF 1’inci Lig’in 17. haftasında Giresunspor sahasında Tuzlaspor’u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karadeniz ekibi, son 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

15’inci dakikada aldığı topla ceza sahasına giren Pucko’nun çaprazdan vuruşunu kaleci Onurcan kornere gönderdi.

25’inci dakikada ceza sahası içinde Sergio’nun geriye çıkardığı pasında önce Hayrullah vurdu, defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Traore’nin vuruşunda bu kez kaleci Angeler yatarak topa sahip oldu.

34’üncü dakikada ceza sahası içine atılan topa Balde’nin yatarak vuruşunda top auta çıktı.

43’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta Yasin’in sert şutunu kaleci Onurcan köşeden kornere gönderdi.

62’nci dakikada Traore’nin kullandığı serbest atışta iyi yükselen Sergen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

76’ncı dakikada ceza sahasına giren Caner Hüseyin, Balde’yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

81’inci dakikada Giresunspor bir gol daha buldu. Sergio’nun şutunda top kaleci Angeler’den döndü. Topu takip eden Balde’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Tuzlaspor’u 3-0 yenerek ilk devreyi lider bitirdi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Ata Yıldırım, Sezgin Çınar

Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 90+1 İshak Doğan), Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Traore (Dk. 77 Milinkovic), Hayrullah Bilazer, Serginho (Dk. 89 Kerem Kalafat), Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Dk 90+1 Muhammed Himmet Ertürk), Balde (Dk. 89 Sadi Karaduman)

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Erdem Özgenç, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic, Ahmet Yazar (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya (Dk. 29 Aosman), Pucko (Dk. 83 Onur Ayık), Thuram, Yasin Güreler

Goller: Dk. 62 Sergen Piçinciol, Dk. 76 ve 81 Balde (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yasin Güreler, Dk. 58 Aosman, Dk. 60 Ahmet Yazar, Dk. 64 Rosario (Tuzlaspor), Dk. 43 Hüsamettin Tut, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)

ÜMİT ŞENGÜL: "HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Tuzlaspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Ligde ilk yarı sonunda sezon öncesi hedefledikleri puanın üzerinde başarı elde ettiklerine vurgulayan Şengül, şöyle konuştu:

İlk yarının son maçını oynadık. Hedeflediğimiz noktadayız. İlk yarı itibarıyla belki de 35 değil de 30-32 puan almayı planlıyorduk. 35 puanı yakalamak bizim için avantaj oldu. Çok karakterli, birbirine inanan, kenetlenen oyuncu grubumuz var. Canla başla mücadele eden, varını yoğunu, her şeyini ortaya koyan rakip ayırmadan sonuna kadar savaşan oyuncu grubumuz var. Rakiplerimizin hepsini alt etmesini bildik.

Ligin ikinci devresinin kendileri açısından çok zor geçeceğine işaret eden Şengül, buna rağmen sezon sonunda hedeflerine ulaşmayı amaçladıkları dile getirdi.

Giresun halkının hayalini gerçekleştirme adına mücadele ettiklerini kaydeden Şengül, şöyle devam etti:

İkinci yarı bizim adımıza daha zor geçecek. Çünkü her takım takviyeler yapacak. Ciddi hamleler yapıp sonuna kadar mücadele edecekler. Çok ciddi rakiplerimiz var. Biz mücadelemizi ikinci yarıda da sonuna kadar devam ettireceğiz. Savaşmaya, bir şeyleri başarmaya inanan bir kadromuz var. Bu kadro ile yakalayacağımız en büyük başarıyı yakalamak istiyoruz. Giresun halkının da bir hayali var. İnşallah yolun sonunda onu gerçekleştirecek bir düzeye geliriz.

Ümit Şengül, geniş kadrolarının bulunduğunu, ikinci devre öncesi transfer yapamasalar da mevcut oyuncu grubunun sezon sonunda kendilerini hedefe taşıyacağına inandığını ifade etti.

Devre arası kampını Antalya'da planladıklarını belirten Şengül, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

TUZLASPOR CEPHESİ



Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Giresun'a puan veya puanlar almak amacıyla geldiklerini ancak kendileri için skorun hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Maçı iki etaplı değerlendirmek gerektiğini anlatan Taşkın, "İlk devre çok iyi oynayan bir Tuzlaspor vardı. Rakibimize alan ve zaman vermedik. Girmiş olduğumuz 1-2 pozisyon var. Bunları değerlendirsek farklı olabilirdi. Maalesef biraz gol sıkıntısı yaşıyoruz. Kanatlarımızın daha iyi çalışmasını bekliyordum bu maçta." diye konuştu.

Taşkın, ikinci devre hakemin kendilerini baskı altına aldığını, çok kritik yerlerde kendi aleyhlerine fauller ve sarı kartlar verdiğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu da Tuzlaspor'un ne kadar sahipsiz olduğunu gösteren bir şey. Giresunspor'u tebrik ediyorum. İkinci devre bizden daha istekli, arzulu ve üstün oynadılar. Burada hakem faktörü biraz ön plana çıktı. Bu sahipsizliğimizi maalesef bir tek sahada yaşamıyoruz. 30 puanı gerçekten çok zorluklarla topladık. Mevcut bir tesisimiz yok. Oynayabildiğimiz sürekli bir sahamız yok. Biz 1. Lig'e çıktık ama kimse bunun farkında değil. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ayın 13'ünde bir kupa maçı oynayacağız Başakşehir ile. Ama hangi statta oynayacağımı hala bilmiyoruz. Biz çocuklarla buraya kadar çok özverilerle mücadeleyle geldik.

Bir ilçenin, bir şehrin gerçek markasının futbol kulübü olduğunu söyleyen Taşkın, şunları kaydetti:

Bu takıma bir stat veya tesis kazandırın. Bizler gelip geçiciyiz. Bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz. Ama Tuzlaspor hep yaşayacak. Bize verilen sözler var. 6 aydan beri daha bir çivi bile çakılmadı. Tuzlaspor'un hem burada hem de ilçede sahipsiz olduğunu hissediyoruz. Bu mesajımız belki tepki alacaktır. Ama benim için önemli değil. Bugün buradayız, yarın başka yerde. Ama 'Tuzlaspor yaşasın' istiyorlarsa sahip çıkılmalı. Bugün play-off içerisinde bir takımı var, ama kimsenin umurunda değil.