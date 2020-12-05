Son dakika haberi: Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında sahada

Galatasaray'ın oyun yapısı içerisindeki en kritik isimlerden biri olan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında özel bir bandajla sahada olmaya hazırlanıyor. Hafta içindeki idmanda girdiği bir ikili mücadelede ayak bileği burkulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra tedbir amaçlı olarak dinlendirilip tedavi altına alınsa da takımını kesinlikle yalnız bırakmak istemiyor.
Konuyla ilgili olarak hem sağlık ekibi hem de Fatih Terim'le görüşen Taylan, bileğini koruyarak mücadeleye devam edecek. Doktorlar her ihtimale karşın maç öncesi takım sahaya çıkana kadar yıldız futbolcunun durumunu kontrol altında tutacak ve ciddi risk görülmesi halinde kenarda oturması istenecek.
TERİM MEVCUT SİSTEMİ BOZMAYACAK
Taylan'ın sahada olması, Fatih hocanın mevcut sistemine devam edeceği anlamına geliyor. Kayseri ve Rize maçlarındaki tempolu futbolun Hatayspor karşısında da sürmesini isteyen Terim, oyunu yine Taylan'la başlatıp, Feghouli'yi de merkezde kullanacak. Kenarlarda Oğulcan ve Emre Kılınç'ın hem hücuma hem de savunmaya destek vermesi, sahada Aslan'ın en önemli kozu olacak. Emre Akbaba da ileride Diagne'ye yakın oynayarak, golcü futbolcuyu stoper markajından kurtarmaya çalışacak.
Çaykur Rize maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne'deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim'in son uyarısıyla kendine geldi.
'Lütfen çare Sergen hocam'
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda müthiş futbol oynadıklarını söyledi.
Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Maradona'nın mirası için resmi süreç başladı. Varisler, 44 nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 62.692/20 nolu dosya kapsamında görülecek davada haklarını alacak.