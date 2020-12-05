Son dakika haberi: Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında sahada

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Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, bu akşam özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın oyun yapısı içerisindeki en kritik isimlerden biri olan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında özel bir bandajla sahada olmaya hazırlanıyor. Hafta içindeki idmanda girdiği bir ikili mücadelede ayak bileği burkulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra tedbir amaçlı olarak dinlendirilip tedavi altına alınsa da takımını kesinlikle yalnız bırakmak istemiyor.



Konuyla ilgili olarak hem sağlık ekibi hem de Fatih Terim'le görüşen Taylan, bileğini koruyarak mücadeleye devam edecek. Doktorlar her ihtimale karşın maç öncesi takım sahaya çıkana kadar yıldız futbolcunun durumunu kontrol altında tutacak ve ciddi risk görülmesi halinde kenarda oturması istenecek.

TERİM MEVCUT SİSTEMİ BOZMAYACAK

Taylan'ın sahada olması, Fatih hocanın mevcut sistemine devam edeceği anlamına geliyor. Kayseri ve Rize maçlarındaki tempolu futbolun Hatayspor karşısında da sürmesini isteyen Terim, oyunu yine Taylan'la başlatıp, Feghouli'yi de merkezde kullanacak. Kenarlarda Oğulcan ve Emre Kılınç'ın hem hücuma hem de savunmaya destek vermesi, sahada Aslan'ın en önemli kozu olacak. Emre Akbaba da ileride Diagne'ye yakın oynayarak, golcü futbolcuyu stoper markajından kurtarmaya çalışacak.