Son dakika haberi: Serdar Aziz'in kırmızı kartta hakeme ne dediği ortaya çıktı

“HAKEME ‘YÜZÜMDEN KOLUMA SEKTİ’ DEDİM”
Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Beşiktaş yönetimi, maaş indirimi konusunda Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile bir kez daha görüşme yaptı ancak iki futbolcu da bu talebe olumsuz cevap verdi.
Atakaş Hatayspor ağlarını sarsan Galatasaray'ın genç yıldızı, Fransız efsaneyi hatırlatıyor. 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Mustafa Sarıgül, "Kerem'in üzerinde durulursa, Ribery gibi olur." demişti. Attığı golle de bu yakıştırmaya uzak olmadığını gösterdi.
Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.