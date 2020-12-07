Son dakika haberi: Nice'in teknik direktör adaylarından biri de Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un başkanlığa gelmesinden sonra yolları ayıran tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı. 2020 Şubat ayında Konyaspor'dan da ayrılan Kocaman henüz bir takımla anlaşmadı.
NICE’İN ADAYLARI ARASINDA
55 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman için bomba bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında (RMC Sport) yer alan habere göre; Patrick Vieira’yı kovan OGC Nice’in, Aykut Kocaman’ı hoca adayları arasına koyduğu belirtildi.
Willy Sagnol, Marco Silva gibi isimlerin yanı sıra Kocaman’ın listeye eklenmesinin nedeninin son dönemde Türkiye’den Fransa’ya doğru başlayan ihracın etkili olduğu tahmin ediliyor.
TÜRK FUTBOLCULARIN BAŞARISI İŞE YARADI
Aykut Kocaman'ın Fransa'da OGC Nice’in hoca adayları arasında gösterilmesinde Türk futbolcuların başarısının büyük etkisi olduğu söyleniyor.
Fransız takımı Lille'de harikalar yaratan ve takımlarını hem ligde hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Türk futbolcuların büyük etkisi olduğu söyleniyor.
Bilindiği gibi Lille'in Avrupa Ligi'nde bu sezon attığı 12 golün 9'u; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten geldi. Ligue 1'deki 22 golün 10'unda da Türk futbolcuların imzası var.
GENÇ FUTBOLCU AVCISI ÖZELLİĞİNDEN FAYDALANACAKLAR
Türk futbolcuların kimyasının Fransa'ya çok uyduğunu gören Nice kulübü yetkililerinin, çok da iyi bir genç futbolcu avcısı olduğu bilinen, yetenekleri keşfetmesiyle de tanınan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirip bu özelliğinden de faydalanmak istediği belirtiliyor.
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.