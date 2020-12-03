Son dakika haberi: Menajer D'Avila, Galatasaray'a Emmanuel Dennis'i önerdi

Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.
Devre arasında Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık hazırlık yapılırken, Fransız menajer, Club Brugge'un sıkıntılı oyuncusu Emmanuel Dennis'i önerdi.
OTOBÜSTE İSTEDİĞİ YERE OTURAMADIĞI İÇİN SORUN ÇIKARMIŞTI
Takım otobüsünde istediği yere oturmasına izin verilmediği için sorun çıkaran ve kadro dışı bırakılan Dennis'i Galatasaray'a getirebileceğini söyledi. Yönetimin, bu teklifi Fatih Terim'e ileteceği öğrenildi.
23 yaşındaki Nijeryalı forvet Dennis, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor. Club Brugge'ün 1.3 milyon euroya transfer ettiği oyuncu, Belçika kulübündeki 115 maçta 29 gol atıp 13 asist yaptı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.
Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.