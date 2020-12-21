Son dakika haberi: Mehmet Topuz'u dolandıranlar serbest bırakıldı

Eski futbolcu Mehmet Topuz'u, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Topuz'un İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği arkadaşı R. A. ve kuzeni O. A. tarafından 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve söz konusu evi sattıktan sonra parayı, Topuz'a teslim etmedikleri ileri sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
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Eski futbolcu Mehmet Topuz'u, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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