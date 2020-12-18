Son dakika haberi... Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da

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Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonunun sonuna kadar kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce de formasını giyen Sırp oyuncu Marko Guduric ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Guduric'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği de belirtildi.



Şutör oyun kurucu pozisyonunda oynayan Guduric, kariyerinde daha önce 2017-2019 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.



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