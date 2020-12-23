Son dakika haberi: LOSC 'Türkgücü' Lille! Bir Türk daha geliyor...

Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...

Kadrosunu birçok Türk oyuncuyla güçlendiren Lille, Türkiye'den bir transferi daha bitirmek üzere...

Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Lille, son 3 yılda tam 4 Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.

Krampon Sports'un haberine göre, Lille, Ali Akman için Bursaspor’a teklifini iletti. Lille, 2 milyon euro + %15 kârdan pay teklif etti.

TFF 1. LİG'DE GOLLERİ SIRALIYOR

Geçtiğimiz günlerde Salzburg'un da Ali Akman'a teklif ettiği iddia edilmişti fakat Avusturya ekibinin Ali Akman için herhangi bir teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.



Ali Akman'ın adı daha önce de Lille ile anılmış fakat transfere ilişkin süre. tıkanmıştı. Ali Akman, TFF 1. Lig'de gollerine devam ederken Fransız ekibi bu kez işi sıkı tuttu.



DEVRE ARASINDA İMZA

Bursaspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman'ın kulübüyle henüz sözleşme yenilememiş olması da transfer iddialarını güçlendiriyor. Ali Akman, Ocak ayından itibaren istediği kulübe imza atabilecek.

Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman daha önce Skorer'e yaptığı açıklamada genç futbolcuya Süper Lig ekiplerinin ilgisinin bulunduğunu fakat Ali Akman'ın Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtmişti.

