Son dakika haberi: LOSC 'Türkgücü' Lille! Bir Türk daha geliyor...

Kadrosunu birçok Türk oyuncuyla güçlendiren Lille, Türkiye'den bir transferi daha bitirmek üzere...
Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Lille, son 3 yılda tam 4 Türk futbolcuyu kadrosuna kattı.
Krampon Sports'un haberine göre, Lille, Ali Akman için Bursaspor’a teklifini iletti. Lille, 2 milyon euro + %15 kârdan pay teklif etti.
TFF 1. LİG'DE GOLLERİ SIRALIYOR
Geçtiğimiz günlerde Salzburg'un da Ali Akman'a teklif ettiği iddia edilmişti fakat Avusturya ekibinin Ali Akman için herhangi bir teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.
Ali Akman'ın adı daha önce de Lille ile anılmış fakat transfere ilişkin süre. tıkanmıştı. Ali Akman, TFF 1. Lig'de gollerine devam ederken Fransız ekibi bu kez işi sıkı tuttu.
DEVRE ARASINDA İMZA
Bursaspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman'ın kulübüyle henüz sözleşme yenilememiş olması da transfer iddialarını güçlendiriyor. Ali Akman, Ocak ayından itibaren istediği kulübe imza atabilecek.
Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman daha önce Skorer'e yaptığı açıklamada genç futbolcuya Süper Lig ekiplerinin ilgisinin bulunduğunu fakat Ali Akman'ın Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtmişti.
Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.
Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi.
Everton'da forma şansı bulamayan ve adı bir süre Beşiktaş'la da anılan Cenk Tosun için Feyenoord da devreye girdi. Hollanda ekibi, Everton'a kiralama teklifinde bulunurken milli futbolcumuz da bu teklife sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın dün akşam Göztepe'yi 3-1 1mağlup ettiği karşılaşmada tecrübeli futbolcu Arda Turan, gösterdiği performansla damga vurmayı başardı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.