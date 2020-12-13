Son dakika haberi: Gürcan Bilgiç'ten Erol Bulut iddiası! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlilerin düşüşünü değerlendirdi. Bilgiç, Fenerbahçeli futbolcularda hem fiziksel hem de mental olarak düşüş gözlemlendiğini söyleyerek teknik direktör Erol Bulut hakkında da yeni bir iddia ortaya attı.
Gürcan Bilgiç’in açıklamaları şöyle:
“SORUMLULUKTAN KAÇAN FUTBOLCULAR VAR”
“Geçen haftanın ikinci yarısını da buna katabiliriz, Fenerbahçe takım olmaktan ayrılmış. Birlikte çalışalım, üretelim, vazgeçmeyelim kazanalım diye bir şeyi hissetmiyorsun. Sorumluluktan kaçan futbolcular var. Hem mental hem de fiziki problemi var Fenerbahçe'nin.
“BİR OYUNCU FORMSUZ OLABİLİR AMA 11 OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ”
Sıkıntı şurada, konuşma yapılır bunu fark etmesi lazım. Maç öncesinde Fenerbahçe teknik direktörünün oyuncularına bakıp veya antrenmanlarına bakıp bunu fark etmesi lazım. Bir oyuncu formsuz olabilir ama 11 oyuncudan bahsediyoruz.
“OYUNCU SAHAYA YÜRÜYEREK GİRİYOR!”
Sahadaki oyuncunun hırsını mücadelesini görürsün. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapıyor, oyuncu sahaya yürüyerek giriyor. Öyle saçma şey mi olur?
“SİSTEM AÇIKLAMASINDAN 3 GÜN SONRA 3-0 YENİLMEYECEKSİN!”
Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor dedi'. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin.
“STOPER’DE GUSTAVO OYNAMALIYDI”
Sadık oynadıysa mutlu etmek için oynadı. Mantık Gustavo'yu oynatmalıydı. Mert Hakan oynadıysa mutlu etmek içindi, baktığın zaman onu tam olarak hak etmedi. Hafta içinde Erol Bulut kendini savundu, sakat oyuncularından bahsetti ama bana bir şey hayal ettirmedi. Oyun karakterimiz düzelecek gibi bir şeyler söyleyerek bana bir şey hayal ettirmemişti.
“AYKUT KOCAMAN VE ERSUN YANAL GİBİ EROL BULUT’U DA İSTEMEYENLER AYNI KİŞİLER”
Aykut Kocaman’ı istemeyip Ersun Yanal’ı getiren, Ersun Yanal’ı istemeyip Erol Bulut’u getirenler ve şu anda da Erol Bulut’u istemeyenler aynı kişiler.”
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.
3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.
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