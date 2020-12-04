Son dakika haberi: Galatasaray, Garry Rodrigues ve Ahmed Musa ile anlaştı

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Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcusu Garry Rodrigues ve Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Rodrigues'te ilk hedef oyuncunun bonservisini almak. Ahmed Musa'da ise yıllık ücret ve imza parası pazarlığında son aşamaya gelindi.

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 1 ay kala Galatasaray iki futbolcuyla anlaşma sağladı. Cimbom eski oyuncusu Garry Rodrigues ve uzun süredir gündeminde olan Ahmed Musa için artık gün sayıyor.



2 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Birçok oyuncu ve menajerle görüşerek anlaşmaları şimdiden tamamlamaya çalışan Galatasaray Yönetimi, daha sonra teknik patron Fatih Terim'le birlikte en ideal isimler üzerinde karar kılacak. Bu doğrultuda bir süredir gündemde bulunan iki oyuncuyla daha mutabakat sağlandığı öğrenildi.

ÖNCELİK BONSERVİS

Bunlardan biri, Fenerbahçe'yle yolları ayrıldıktan hemen sonra Galatasaray'la görüşme yapan, aynı zamanda Sarı-Kırmızılı kulübün eski oyuncusu olan Garry Rodrigues. Bonservisi Al İttihad kulübünde bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun boşa çıkması ve bonservisinin alınması planlanıyor. Aksi takdirde kiralama formülü denenecek.

GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

Gündemdeki diğer isim, Fatih hocanın çok istediği oyunculardan biri olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa. Premier Lig'den ayrıldıktan sonra tercihini Arap kulüplerinden yana kullanan yıldız forvet, aradığını bulamayınca ayrıldı ve boşa çıktı. Rus kulüpleriyle de görüşme halinde olan ve CSKA Moskova'dan ciddi bir teklif alan Musa, Galatasaray'ın ilgisine de sıcak bakıyor.

PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

Daha önce geri çevirdiği Türkiye'ye transfer önerisini bu kez değerlendirmeye alan Musa'nın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yetkililer arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncuyla ilgili hiçbir sorun bulunmadığı, yıllık ücret ve imza parasıyla ilgili pazarlık sürecinde de sona gelindiği bildirildi.