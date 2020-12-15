Son dakika haberi: Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi

Ajansspor

Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.

Galatasaray'ın daha önce 5 yıl olarak yaptığı Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak revize edildi. Galatasaray mevcut borçları yapılandırmak için geçen yıl Bankalar Birliği ile 5 yıllık bir anlaşma yapmıştı ancak pandeminin de etkisiyle 5 yıllık anlaşma içinden çıkılmaz bir halde geldi. Uzun süredir yapılan müzakereler sonucunda 9 yıllık anlaşmada mutabık kalındı.



GALATASARAY’IN ALACAKLILARI ÖNCELİKLİ



Bugünkü Galatasaray Sportif A.Ş’nin genel kurulunda 2+7 yıllık anlaşma kesinleşti. Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak da, “Yapılandırma anlaşması 9 seneye çıkarılmış. Galatasaray’ın alacaklılarının şirketin gelirleri üzerinde öncelikli hakları var. Üstelik şirketin karar mekanizmalarını da bu anlaşmayla kontrol altına almış durumdalar. İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

GELİRLERİN YÜZDE 50’Sİ



Yeni yapılandırma anlaşması için oluşturulan metindeki bazı maddeler dikkat çekti.

• 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 20-21 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

• 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç servisi ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50’sini bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50’sini aşması durumunda aşan tutar borç servisi ödemesinde ve/veya yapılandırma son yılınsa muaccel hale gelecek borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.