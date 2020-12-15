  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 07:35
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi

Son dakika haberi: Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi

Paylaş

Ajansspor

Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.

Galatasaray'ın daha önce 5 yıl olarak yaptığı Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak revize edildi. Galatasaray mevcut borçları yapılandırmak için geçen yıl Bankalar Birliği ile 5 yıllık bir anlaşma yapmıştı ancak pandeminin de etkisiyle 5 yıllık anlaşma içinden çıkılmaz bir halde geldi. Uzun süredir yapılan müzakereler sonucunda 9 yıllık anlaşmada mutabık kalındı.

GALATASARAY’IN ALACAKLILARI ÖNCELİKLİ

Bugünkü Galatasaray Sportif A.Ş’nin genel kurulunda 2+7 yıllık anlaşma kesinleşti. Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak da, “Yapılandırma anlaşması 9 seneye çıkarılmış. Galatasaray’ın alacaklılarının şirketin gelirleri üzerinde öncelikli hakları var. Üstelik şirketin karar mekanizmalarını da bu anlaşmayla kontrol altına almış durumdalar. İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

GELİRLERİN YÜZDE 50’Sİ

Yeni yapılandırma anlaşması için oluşturulan metindeki bazı maddeler dikkat çekti.

• 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 20-21 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

• 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç servisi ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50’sini bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50’sini aşması durumunda aşan tutar borç servisi ödemesinde ve/veya yapılandırma son yılınsa muaccel hale gelecek borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı
Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi
Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Açık ara ligin en iyisi
Açık ara ligin en iyisi

Açık ara ligin en iyisi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray Milli yıldızın transferini bitiriyor
Galatasaray Milli yıldızın transferini bitiriyor

Galatasaray Milli yıldızın transferini bitiriyor

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Milli yıldız Cimbom'a geliyor...

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte futbol tarihinin en iyi 11'i
İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

France Football, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl 'tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini' belirledi. Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı. Dergi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.

Galatasaray'dan Saracchi, Babel ve Falcao açıklaması
Galatasaray'dan Saracchi, Babel ve Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Saracchi, Babel ve Falcao açıklaması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demba Ba ve Coltescu telefonda görüştü
Demba Ba ve Coltescu telefonda görüştü

Demba Ba ve Coltescu telefonda görüştü

Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Demba Ba, PSG maçının ırkçılıkla suçlanan olay hakemi Sebastian Coltescu ile telefonda bir görüşme yaptı.

Fatih Karagümrük'e bir dünya yıldızı daha
Fatih Karagümrük'e bir dünya yıldızı daha

Fatih Karagümrük'e bir dünya yıldızı daha

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.