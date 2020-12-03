Son dakika haberi: Galatasaray 5 futbolcunun transferini bitirdi

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Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayıp Saracchi'nin bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Ali Akman, Kenan Karaman ve Salih Uçan ile ocak ayında ön protokol imzalayıp bu 3 futbolcuyu da sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak.

Galatasaray'ın ara transfer operasyonu için hazırladığı planın detayları belli oluyor. Sarı-Kırmızılılar, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak şimdiden geleceğe yatırım yapıyor. Bu doğrultuda ön plana çıkan iki oyuncu için de benzer bir yol izlenecek.



OYUNCU SATMA ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKACAK

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde, Sarı-Kırmızılıların bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak.

MAKSİMUM 8 MİLYON EURO

Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Menajer D'Avila, maksimum 8 milyon Euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.

SARACCHI’YE DE AYNI YÖNTEM

Aynı şekilde 22 yaşındaki sol bek Saracchi için de girişimler başladı. Fatih hocanın takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak.

6,5 MİLYON EURO

Leipzig ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon Euro. Almanların da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetim her iki transferin de Ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.

Böylece Galatasaray'ın bir sonraki yaz FFP anlaşması sona erdiğinde, Galatasaray iki önemli genç oyuncuyu bonservisleriyle birlikte kadrosunda tutmuş olacak.

TERİM İKİ YILDIZIN DA İYİ BİR YATIRIM OLACAĞINA İNANIYOR

Terim her iki yıldızın da Sarı-Kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine, gelecek için de satış konusunda iyi bir yatırım olacağına inanıyor. Fatih hoca, genç yabancılar, yetenekli yerliler ve tecrübeli yıldızlarla bir kadro harmanlayıp Galatasaray'ı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da daha büyük başarılara taşımayı planlıyor.

TERİM’İN ALİ AKMAN İÇİN KARİYER PLANLAMASI ŞİMDİDEN HAZIR

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan Ali Akman'ı da bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi.

YÜKSEK BEDELLE AVRUPA’YA SATILACAK

Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Oyuncuya sık sık şans verilecek ve Galatasaray'da ilk 11'e adapte edildikten sonra hem sahadaki performansından verim alınacak hem de yüksek bedelle bir Avrupa kulübüne satılacak.

KENAN KARAMAN OCAK AYINDA İMZAYI ATIYOR

Sarı-Kırmızılı kulüp, Ocak ayı itibarıyla Kenan Karaman'la da ön protokol imzalayacak. Milli futbolcu ile her konuda anlaşıp el sıkışan Galatasaray Yönetimi, kulübü Fortuna Düsseldorf'un uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle bu transferi de yaz dönemine bıraktı.

SEZON SONUNDA BEDELSİZ

Cim Bom böylece yıldız forveti sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Kenan'ın sık sık Sarı-Kırmızılı yetkililerle görüştüğü ve gelecek planları yaptığı da gelen haberler arasında. Fatih Terim bu operasyonla birlikte Süper Lig'deki en kaliteli yerli rotasyonuna sahip olmak istiyor.

SALİH UÇAN’A DA KENAN KARAMAN TAKTİĞİ

Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başlayan Galatasaray, gözünü şimdi de Salih Uçan'a çevirdi. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ocak ayında ön protokol yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, temmuz ayında da bonservisini alacak.

YERLİ TRANSFERLERE TL ÜZERİNDEN İMZA

Yönetimin bir diğer planı da yerli transferlere Türk Lirası üzerinden imza attırarak döviz kuruyla oluşabilecek ekstra maliyetin önüne geçmek. Bu doğrultuda mevcut kadronun yeni sözleşmeleri yapılırken de öncelik maaş bütçesini düşürmek olacak.