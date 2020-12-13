Son dakika haberi: Filip Novak özür diledi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe'nin dün akşam evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiminde, Filip Novak'ın konuk ekipten Zeki Yavru ile sohbeti sırasında gülümsemesi tepki çekti. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncusu Novak, ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi. Deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız."
Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
'Fener'de oynaması için 10 fırın ekmek yemesi lazım'
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.
3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.