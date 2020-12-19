Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Pelkas cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Pelkas sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.
Pelkas, Başakşehir maçında oynayamayacak.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisinde Türkiye takım halinde 4. olurken, Ukrayna şampiyon oldu.
Süper Lig'in 13. haftası olay bir maçla başladı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı sahasında 2-1 devirirken Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarında hakeme ettiği küfürler ise uzatma dakikalarına damga vurdu. Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarındaki penaltı kararı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Hurma, zorlu mücadele için "en nihayetinde bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.