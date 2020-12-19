Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Pelkas cezalı duruma düştü

Süleyman Hurma'nın hakaretleri tribünlerde yankılandı

Süper Lig'in 13. haftası olay bir maçla başladı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı sahasında 2-1 devirirken Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarında hakeme ettiği küfürler ise uzatma dakikalarına damga vurdu. Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarındaki penaltı kararı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Hurma, zorlu mücadele için "en nihayetinde bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.