Son dakika haberi... Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe hayatını kaybetti

Eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti
1946 yılında Eskişehir'de doğan İhsan Türe'nin uzun yıllar Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında görev yaptığı, uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.
İhsan Türe'nin cenazesinin bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.
İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve hakem camiasına da başsağlığı dileğinde bulunuldu.
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