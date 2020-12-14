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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:02
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Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, son haftalarda eleştirilerin odak noktasında olan Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, “Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman” ifadelerini kullandı.

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Kadıköy’deki 3-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından geleceği tartışma konusu olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde göreve Aykut Kocaman’ın getirilmesi gerektiğini savundu.

“TEK ÇÖZÜM AYKUT KOCAMAN”

A Spor'da değerlendirme yapan Toroğlu, "Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman. Bence tek çözüm var. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin içinden çıkmış, hep Fenerbahçe ile anılan bir adam. Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye fayda gelir, zarar gelmez. İşin içinde Emre var, Volkan var, Aykut gelince ne olur? Çok enteresan bir viraja giriyor Fenerbahçe." yorumunu yaptı.

SON FENERBAHÇE MACERASINDA 2.07 PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe'de son olarak 2017-2018 sezonunda teknik direktörlük yapan 55 yaşındaki Aykut Kocaman, takımın başında çıktığı 46 maçta 2.07 puan ortalaması yakalamıştı.

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