Son dakika haberi: Diego Costa'da flaş gelişme

Genç yıldız isyan etti! Trabzonspor'dan ayrılıyor...

Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.



ARKA PLAN

• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.

• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.