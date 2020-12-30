Son dakika haberi: Diego Costa'da flaş gelişme

Galatasaray'da devre arasında Radamel Falcao'yla yolların ayrılması kesin gözüyle bakılırken gözler Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya çevrildi.
İspanyol yıldızın bonservisi elinde olması sarı-kırmızılıların iştahını kabartırken sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı.
GALATASARAYLILAR ÇILDIRDI!
ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN muhabiri Stefano Fusaro, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanladıracak bir tweet attı.
Fusaro, yaptığı paylaşımda Diego Costa'nın Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu kum saati emojisiyle ifade ederek "Diego Costa → Galatasaray" tvitini attı.
Costa'nın sosyal medya hesaplarını günlerdir kelimenin tam anlamıyla "aşındıran" Galatasaray taraftarı, Fusaro'nun paylaşımını ise etkileşim yağmuruna tuttu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Diego Costa ➡️⌛️ @GalatasaraySK— Stefano Fusaro (@FusaroESPN) December 30, 2020
Trabzonspor'da baskılara dayanamayan Abdülkadir Parmak, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
ARKA PLAN
• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.
• Trabzonspor'un hukuk kadrosu, yaşanan olaylarla ilgili harekete geçmiş ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 tarihinde oynanacağını açıkladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20:45'te başlayacak.
Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Fatih Terim, devre arası için yönetime Aytaç Kara dışında iki isim daha verdi.
• Alanyaspor'dan Salih Uçan
• Kayserispor ile sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar
Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
• Mauricio Lemos
• Tolga Ciğerci
• Sinan Gümüş
Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
DETAY
• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.