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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:32
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Son dakika haberi: Diego Costa'da flaş gelişme

Son dakika haberi: Diego Costa'da flaş gelişme

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Akşam.com.tr

Son dakika Galatasaray haberi: Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden ve başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü golcü Diego Costa için Galatasaray adına flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da devre arasında Radamel Falcao'yla yolların ayrılması kesin gözüyle bakılırken gözler Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya çevrildi.

İspanyol yıldızın bonservisi elinde olması sarı-kırmızılıların iştahını kabartırken sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı.

GALATASARAYLILAR ÇILDIRDI!

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN muhabiri Stefano Fusaro, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanladıracak bir tweet attı.

Fusaro, yaptığı paylaşımda Diego Costa'nın Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu kum saati emojisiyle ifade ederek "Diego Costa → Galatasaray" tvitini attı.

Costa'nın sosyal medya hesaplarını günlerdir kelimenin tam anlamıyla "aşındıran" Galatasaray taraftarı, Fusaro'nun paylaşımını ise etkileşim yağmuruna tuttu.

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ARKA PLAN
• Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarlar Abdulkadir Parmak'ın eşine hakaret ve küfür içerikli mesajlar göndermişti.
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DETAY
• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
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