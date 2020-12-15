Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
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