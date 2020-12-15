Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

Schumi'yle ilgili açıklama geldi: Ne yazık ki... Schumi'yle ilgili açıklama geldi: Ne yazık ki... Uluslararası Otomobil Federasyonları Başkanı Jean Todt, en yakın dostlarından Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta sürpriz imza! 5 yıllık anlaşma tamam Beşiktaş'ta sürpriz imza! 5 yıllık anlaşma tamam Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi 2023'te bitecek olan 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın kontratını 2025 yılına uzattı. Genç futbolcunun ücretine de zam yapıldı.

Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı... Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı... 2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan arasında sert bir tartışma yaşandı. Hakem Karaoğlan'ın yanına giden Sergen Yalçın, kararlara tepkisini dile getirdi. Yalçın, "İtiraz etme" yanıtını alınca "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" karşılığını verdi.

Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip Ljajic'e Süper Lig'den sürpriz talip İzmir ekibi Göztepe, 10 numara pozisyonu için Adem Ljajic'in peşinde düştü. Kartal'da süre alamayan ve depresif ruh haliyle dikkat çeken Bosnalı futbolcunun transferinde tek sorun bonservis.

Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti Fenerbahçe yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Samuel Kalu için Fransız ekibi Bordeaux ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı kanat oyuncusunun menajeriyle de temasa geçti.