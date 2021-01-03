Son dakika haberi: B.B. Erzurumspor'da kaptan İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

SPOR GÜNDEMİ

Yeni Malatyaspor'da korkutan haber Yeni Malatyaspor'da korkutan haber Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.

Maç sonu olay yorum: Aidiyet Türklerde var Maç sonu olay yorum: Aidiyet Türklerde var Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.

G.Saray'a şok üstüne şok! G.Saray'a şok üstüne şok! Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalırken zorlu İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 4 oyuncusunu kaybetti.

Levent Şahin'den transfer açıklaması Levent Şahin'den transfer açıklaması Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını Omar Elabdellaoui için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ersun Yanal'dan flaş G.Saray sözleri Ersun Yanal'dan flaş G.Saray sözleri Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, defansif bir futbol sergilediklerini ve bundan sonra oyunun iki tarafını da iyi oynamaları gerektiğini söyledi.