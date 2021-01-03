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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 00:45
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Son dakika haberi: B.B. Erzurumspor'da kaptan İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi: B.B. Erzurumspor'da kaptan İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

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AA

B.B. Erzurumspor, takım kaptanı İbrahim Akdağ'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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