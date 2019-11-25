Son dakika gelişmesi! Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor

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Cumartesi günü Galatasaray – Başakşehir maçından önce 36 bin taraftar önünde Fatih Terim’in elini öperek açık bir mesaj gönderen Arda Turan camiayı ikiye bölmüş durumda.

FATİH TERİM EVET DERSE ARDA TURAN GALATASARAY'DA

Arda Turan’ı Galatasaray’da görmek istemeyen bazı kesimler geçmişte yaşanan olayları ve tecrübeli futbolcunun özel hayatını ön plana çıkarırken, 32 yaşındaki orta saha için bir yandan da ‘Fatih Terim’in elini öptü o sıcaklığı yakaladı, şu anda kadro içerisinde büyük umutlarla transfer edilen bazı futbolculardan daha iyi oynar” yorumları da peşi sıra gelmeye başladı. Barcelona kariyerinden sonra gerek saha içi gerekse saha dışında sergilediği tavırlarla gündemden düşmeyen Arda Turan’ın Fatih Terim’in istemesi halinde Ocak ayında Galatasaray’a imza atacağı belirtirken, tecrübeli teknik adamın “takım ruhu, formanın ağırlığı ve yabancı futbolcularla iletişim” anlamında eski öğrencisine sıcak baktığı ifade edildi.

"EMRE - BURAK NASIL DÖNDÜ?"

“Gelirse Seri, Belhanda Emre Mor” gibi futbolculardan daha iyi oynar denilen Arda Turan’ın Galatasaray için para konusunu kesinlikle gündeme getirmeyeceği öğrenilirken, milli oyuncuya sıcak bakan kesimin “Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye dönüyor, Burak Yılmaz Beşiktaş’ın kaptanı oluyorsa Arda Turan’ın yeniden sarı kırmızılı formayı giymemesi için hiçbir engel yok” ifadelerini kullandığı bildirildi.