Son dakika! Galatasaray'da Onyekuru idmanı tamamlayamadı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz kolu yapan Galatasaraylı futbolcular, sonrasında ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman sırasında teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla tek tek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
ONYEKURU ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, antrenman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise tedbir amaçlı kulüp doktoru Yener İnce eşliğinde çalışmaları yarına bıraktı.
KORONAVİRÜS SELAMI
Bu arada Fatih Terim ile Donk'un antrenman sahasındaki koronavirüs selamı da dikkatlerden kaçmadı.
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