  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 13:00
  • |
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 14:08

Son dakika! Galatasaray'da Onyekuru idmanı tamamlayamadı

Son dakika! Galatasaray'da Onyekuru idmanı tamamlayamadı

Paylaş

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz kolu yapan Galatasaraylı futbolcular, sonrasında ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman sırasında teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla tek tek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

ONYEKURU ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, antrenman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise tedbir amaçlı kulüp doktoru Yener İnce eşliğinde çalışmaları yarına bıraktı.

KORONAVİRÜS SELAMI

Bu arada Fatih Terim ile Donk'un antrenman sahasındaki koronavirüs selamı da dikkatlerden kaçmadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

PSV Eindhoven, teknik direktör Roger Schmidt ile anlaştığını duyurdu

title

Tokyo 2020'de koronavirüs tehdidi!

title

Galatasaray'da kiralık oynayan Lemina'dan transfer açıklaması

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı
Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı
Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı

Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı

Beşiktaş maçında hücum futbolu oynatmak isteyen Fatih Terim'in derbide yönelik ilk kadro planlamasında Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşündüğü öğrenildi. Taktik provalar ise yarından itibaren başlayacak.

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık
Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

Teknik direktör Mesut Bakkal, gündeme bomba gibi düşen itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını itiraf etti ve olayın detaylarını anlattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.