Son dakika Galatasaray transfer haberleri (1 Temmuz Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray'da transferler art arda açıklandı ve taraftarlar gözünü Ever Banega transferine çevirdi. Sarı Kırmızılı camiada büyük bir heyecan yaratan Banega için Fernando takası gündeme geldi ama bu teklif Sevilla'dan ret yanıtı aldı.

Galatasaray'da Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük'ün transferleri resmen açıklandı. Galatasaray taraftarları Ever Banega transferinin açıklanmasını bekliyor. Galatasaray yönetimi bu transfer için Sevilla'ya Fernando takasını önerdi ancak Sevilla bu teklifi reddetti. Ever Banega transferinde sorun çıktı. Son dakika haberine göre Arjantinli yıldızın gelişi rötar yaptı.

İşte 1 Temmuz Galatasaray transfer haberleri...

DİAGNE SATIŞI ÖNEMLİ

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin satılması bekleniyor. Buradan gelecek olan parayla hem eksilerdeki transfer bütçesi sıfırlanacak hem de yeni takviler için kaynak bulunacak. Sevilla Kulübü’yle, Galatasaray Kulübü arasındaki pazarlıklar devam ediyor. İspanyollar, Banega’nın bire bir Fernando’yla takas edilmesini kesinlikle istemiyor. Bu sebeple Galatasaray cephesi de talep edilen 2.5 milyon euroyu mümkün olduğunda aşağı çekmeye çalışıyor. Banega ve Fernando cephesinde ise sorun bulunmuyor.

OYUNCULARDA HİÇBİR SORUN YOK

Fernando Sevilla’yla, Banega ise Galatasaray’la mali koşullarda tam olarak anlaşma sağladı. İki futbolcu da kulüpler arasındaki pazarlıkların tamamlanmasını bekliyor. Fernando, Galatasaray’la üst üste 2 yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ancak geçtiğimiz sezonun özellikle ilk yarısında gösterdiği performans çokça eleştirildi. İkinci devrede performansını artırsa da Teknik Direktör Fatih Terim tarafından satış listesine kondu. Fernando, 2 sezon önce M. City’den transfer edilmişti.

ABOUBAKAR'A LUYINDAMA TAKTİĞİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto’dan Vincent Aboubakar için tüm kozlarını masaya sürdü. 15 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto’ya öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Galatasaray’ın bu teklifi reddedildi. Sarı-Kırmızılılar bunun ardından tıpkı Luyindama transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Buradaki rakam ise 3+7 milyon euroydu. Porto Kulübü, düşünmek için süre istedi.

VİNCENT GELMEYE SICAK

Eğer bu öneri kabul edilirse, CimBom, Aboubakar için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Önümüzdeki sezon sonunda da 7 milyon euro Porto kasasına girecek. Bu sezon Militao ve Felipe’yi satan Porto, UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması sebebiyle satışlar yapıyor. Eğer istenilen rakamlara gelinirse, Porto’nun G.Saray’a olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubaka, yeniden Türkiye yollarına düşebilir.

PUSCAS'TA EZELİ REKABET

İTALYAN basınında çıkan haberlere göre; F.Bahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen Puscas için Galatasaray devreye girdi. 23 yaşındaki Rumen forvet için Sarı-Kırmızılılar’ın ısrarcı olduğu ve bu transferi bitirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Rumen basını da bu transferle ilgili haberler yapıldı. Futbolcuya başka kulüplerin de talip olduğu fakat şu ana kadar en kararlı önerinin G.Saray’dan geldiği kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA COŞTU

Sarı-Kırmızılı takımın hocası Fatih Terim’in de yönetimle yaptığı görüşmede, Puscas için “Hemen alınsın” şeklinde rapor verdiği kaydedildi. Palermo formasıyla geçtiğimiz sezon Serie B’de 33 karşılaşmaya çıkan George Puskas, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. İlk kez 2018 yılında Romanya A Milli Futbol Takımı’na seçilen başarılı futbolcu, milli formayla 8 mücadele tam 4 kez gol sevinci yaşadı.

‘BİZE TEKLİF GELMEDİ!’

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altay’ın stoperi Ulaş Zengin’in G.Saray’la anlaştığı iddia edilmişti. Sportif direktör Özden Töraydın, “Ulaş’ın bonservisini belirleyip, gelecekte olası bir transfer yapması halinde pay isteyeceğiz. G.Saray’la görüşme olmadı. Ancak G.Saray, Ulaş’la görüşmüş olabilir” dedi.

‘HERNANDEZ’İ İSTİYORUZ’

GALATASARAY’IN transfer gündemindeki en önemli isim olan Chicharito ile ilgili ülkesi Meksika’dan gündem yaratan bir transfer açıklaması geldi. Deportivo Guadalajara Kulübü’nün başkanı Amaury Vergara, West Ham United’dan ayrılacağı konuşulan dünyaca ünlü golcüye resmen talip olduklarını açıkladı. Vergara, “Chichartio, umarım MLS’e gitmez ve doğrudan evine ve sevdiği kulübe geri döner. Bu transfer için her fırsatı değerlendireceğiz” dedi.

DIAGNE ÇÖZÜLÜYOR

MBAYE Diagne ile el sıkışan ve Galatasaray’a 13 milyon euro bonservis bedeli teklif eden Al Nassr Kulübü’nün transferi, başlatılan soruşturma nedeniyle donduruldu. Suudi Arabistan kulüplerinin son yıllarda imza attıkları transferler hükümet tarafından soruşturulurken Al Nassr yetkilileri önümüzdeki hafta soruşturma engelini aşacaklarını Galatasaray’a iletti. Sarı-Kırmızılılar, Diagne’nin satışı adına Al Nassr’ın soruşturmayı sorunsuz atlatmasını beklemeye başladı.

LAZiO iSTANBUL’DA

G.SARAY’IN genç futbolcusu Yunus Akgün için Lazio yetkilileri İstanbul’a geldi. İtalyan yetkililer, genç futbolcunun bonservisi için G.Saray Yönetimi ile masaya oturdu. Lazio Kulübü’nün, Yunus için 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Cim-Bom ise 5 milyon istiyor.

DIAGNE'YE SORUŞTURMA FRENİ

CİM-BOM’UN bomba transferlerini yapmak için satışını beklediği Mbaye Diagne konusunda beklenmedik pürüz ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın Al Nasr ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilişti. Ancak beklenmedik gelişme sonrası transfer sürecinin uzayacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde yaptıkları astronomik transferler sonrası hükümetin soruşturma başlatma kararı aldığı ve Al Nasr’ın da bu soruşturmaya dahil olduğu öğrenildi. Al Nasrlı yöneticiler devameden soruşturma nedeniyle de transferini düşündükleri oyuncularla ilgili görüşmeleri bir süreliğine askıya aldılar.

Soruşturmanın 1 hafta kadar süreceği öğrenilirken, Al Nasrlı yöneticiler, Galatasaray’dan süre istediler. Sarı-Kırmızılılar da bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan kulübünün bu soruşturmayı hasarsız bir şekilde atlatması için beklemeye başladı. Diagne ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Al Shabab da soruşturma geçiriyor.

ONYEKURU YUVADA KALIYOR

HENRY Onyekuru’nun bir sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için harekete geçen Galatasaray, hedefine ulaşmak üzere. Everton Kulübü, Nijerya Milli Takımı’nda yeteri kadar şans bulamadığı için oynatmakta sıkıntı yaşadığı oyuncuyu yeniden kiralamak fikrine sıcak bakıyor.

DİĞER TEKLİFLERE RET

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Cim-Bomlu yöneticiler öncelikle Onyekuru ile konuşup, takıma dönme sözü aldı. 22 yaşındaki oyuncu da Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından, kendisine talip olan diğer takımların yaptığı teklifleri geri çevirdi.

200 BİN EURO ZAM

Galatasaray, Onyekuru ile söz kestikten sonra Everton ile görüşmeye başladı. Geçen sezon 800 bin euro karşılığında kiralanan Nijeryalı oyuncu için Aslan bu kez 1 milyon euro teklif edecek. İngilizler’in olumlu cevap vermesi durumunda açıklama bu hafta yapılacak.