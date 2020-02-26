Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a Crystal Palace şoku!

Ozan Tufan sınıfta kaldı... Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.
İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi. (Takvim)
Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu Ozan Tufan'ı izlemeye gelen İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ın temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. Son dakika haberine göre; İngiliz takımının scoutları Ozan Tufan için Crystal Palace yönetimine olumsuz rapor sundular...
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan golcü sıkıntısı devam ederken, beğenilmeyerek Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor. Son dakika haberine göre; Belçika temsilcisinin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş Larin'den gelecek parayla yeni bir golcü alacak.
Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, başkan Ali Koç’a zaman verilmesi gerektiğini belirtti ve göreve hazır olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, görev aldığı 1.5 senede tam 29 tane oyuncu transfer etti.