Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs teşhisi

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre Alman yıldız, koronavirüs bulgularına rastlanılmasının ardından tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.
ALMAN BASININA KONUŞMUŞTU
Yıldız futbolcu, koronavirüs salgını ile Alman basınına "koronavirüs hakkında her zaman olumlu düşünmelisin. Biz de bu salgını aşacağız. Panzehirin henüz bulunamaması aptalca. Ancak şimdi evde kalırsak ve yetkililerin uyarılarına dikkat edersek bunu daha hızlı atlatırız." şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Koronavirüs testi 'pozitif' çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim destek veren herkese teşekkür etti ve iyi olduğunu belirtti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.