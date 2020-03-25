Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs teşhisi

Fenerbahçe'den, 1 futbolcu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs rastlandığı açıklamasının gelmesinin ardından, test sonucunda 'pozitif' çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre Alman yıldız, koronavirüs bulgularına rastlanılmasının ardından tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.

ALMAN BASININA KONUŞMUŞTU

Yıldız futbolcu, koronavirüs salgını ile Alman basınına "koronavirüs hakkında her zaman olumlu düşünmelisin. Biz de bu salgını aşacağız. Panzehirin henüz bulunamaması aptalca. Ancak şimdi evde kalırsak ve yetkililerin uyarılarına dikkat edersek bunu daha hızlı atlatırız." şeklinde konuşmuştu.