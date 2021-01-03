Son dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i 'Sow taktiği'yle transfer edecek

Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası sessiz ve derinden sürüyor. Özellikle Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun sarı-lacivertli formayı giydirmek için adeta çırpındığı Özil için tasarladığı son formül, sponsor desteğiyle 6 aylık kiralama.
JUVE, MILAN, DC UNITED İLE KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN TAKIMLARI DA DEVREDE
Arsenal’da tam 10 aydır oynamadan maaş alan ünlü futbolcuya Juventus, Milan ve DC United’ın yanı sıra Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu biliniyor. Maddi yönden bu takımlara göre dezavantajlı durumda bulunan Fenerbahçe, Moussa Sow transferinde olduğu gibi sponsorların yardımını almayı planlarken ünlü yıldıza yeniden forma giyip eski formunu kazanma şansı sunmak istiyor.
ÖZEL İSİMLER DEVREYE GİRECEK
Yarıştaki takımlardan Milan’ın önceliğinin aynı mevkideki Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme imzalamak olduğu bilinirken, Juventus’un ‘bekle gör’ politikası uygulayıp çok istekle ve ciddi bir öneriyle gelmemesi, ABD, Katar ve Suudi Arabistan’dan tekliflere de Mesut’un çok sıcak bakmamasının Fenerbahçe’nin şansını artırdığı şeklinde değerlendiriliyor. Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı ile sıkı dost olan Mesut Özil için, ayrıca çok daha güçlü ve oyuncunun asla ‘Hayır’ diyemeyeceği isimlerin de devreye girmesi için çalışıldığı edinilen bilgiler arasında.
HEM ARSENAL HEM ÖZİL KAZANACAK
Halihazırda sözleşmesi 5 ay sona erecek olan Mesut’u kadroda düşünmeyen Arsenal’ın da kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
BAŞKAN 'GERÇEKLEŞMESİ ZOR BİR RÜYA' DEMİŞTİ
Kiralamanın gerçekleşmesi durumunda İngiliz ekibi maddi yükten kurtulurken Mesut da futbola verdiği uzun aranın ardından beş aylık terapi gibi bir dönem geçirecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Özil ile ilgili yöneltilen soruya “Gerçekleşirse güzel olur ancak şu an için gerçekleşmesi zor bir rüya” şeklinde yanıt vererek zor olsa da bu konunun üzerinde çalışıldığını ima etmişti.
Mesut Özil eğer Fenerbahçe’ye gelirse Süper Lig’in en değerli ismi olacak.
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
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