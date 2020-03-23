Son dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prof. Dr. Dilek Arman: Haber Global'de Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin: "Çok hafif bir öksürüğü var. Kulüp doktoruyla aynı hastanede çalıştığımız bu gibi durumlarda direkt danışıyorum. Ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Hafif öksürüğü var." şeklinde konuştu.



SPOR CAMİASI TEK YÜREK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

Galatasaray: “Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz.”

Fenerbahçe: “Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz.”

Beşiktaş: ‘’Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz’’

Medipol Başakşehir: “Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz”

Anadolu Efes: “Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim’in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarına uygulanan Covid-19 testlerinde yeni pozitif vakaların çıkmamasını da temenni ederiz. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak bir kez daha Covid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

Kulüpler Birliği Vakfı: ‘’Geçmiş olsun Fatih Terim! En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBasaracagiz!’’

Türkiye Basketbol Federasyonu: ‘’Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini üzülerek öğrendik. Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.’’

Türkiye Voleybol Federasyonu: ‘’Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.’’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: ‘’Sevgili Fatih Terim‘e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en yakın sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.’’

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: “Değerli dostum Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.”

DG Sivasspor: ‘’Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.’’