Son dakika: Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bir pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na itiraz eden tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla oyundan atıldı.
“SEN NASIL HAKEMSİN! AKŞAM EVDE ‘FATİH HOCAYI ATTIM’ DİYE ANLATIRSIN ARTIK”
Terim’in kırmızı kart sonrası hakeme “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım’ diye anlatırsın artık. Terbiyesiz, ahlaksız!” dediği duyuldu.
2 MAÇ CEZA ALIRSA TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması halinde Süper Lig’de oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.
Kulüpler Birliği: "Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır."
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez devreyi isabetli şut atamadan tamamladı. Öte yandan Cimbom 11 kez ile en çok faul yaptığı ilk yarıyı yaşadı.
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