Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! TRT Spor canlı yayınına katılan Bulut'un sözleri şöyle...

TRT Spor Instagram canlı yayınına katılan Erol Bulut, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. " sözleriyle Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.

Evde kalmaya çalıştığını söyleyen Bulut, sözlerine "Her şey normale dönünce lig başlangıcına göre çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz. Aslında başlamıştık 5'li gruplar halinde ama şu an 2 haftalık izindeyiz. 20 Nisan'da da antrenmanlarımıza yavaş yavaş başlayacağız" diyerek başladı.

Başarılı teknik direktör, Süper Lig'deki başarısı, tarzı ile ilgili gelen bir soruya, "Sosyal medyadan çok kıyaslama yapılıyor. Diego Simeone ile çok kıyaslıyorlar aynı tarzda oynattığımızı söyleyerek. Ama bence aynı sistemde oynamıyoruz. Biz defans değil, hücum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu sene Alanyaspor'a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Hem defans hem hücum yapmaya çalışıyoruz. Defans yapmak sadece kale önünde kalmak değildir. Gol pozisyonlarını değerlendirebilsek çok daha farklı bir noktada olabilirdik." dedi.

Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ben her zaman kendime çok güvendim. Malatyaspor'un teklifini de o yüzden kabul ettim. İlk sene ilk 10 içerisinde bitirdik, sonraki sene de Avrupa kupalarına gittik. Alanyaspor'da da iskelet bir kadro vardı, birkaç transferle iyi yerlere gelebilirdik. Transflerler de iyiydi ve sonuçtan memnunuz."

"Herkesin isteği bu ligin devam etmesi. FIFA da bütün liglerin bitmesini istiyor. Bizim şansımız; 8 maçımız var. 5-6 hafta içinde bitirebiliriz. Bir ihtimal seyircisiz de oynanabilir. İsteğimiz en kısa sürede başlamak."

"Bu işe gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun büyük takım çalıştırmaya da hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz."

"Herhangi bir teklif yok şu an. Benim de zaten tek amacım sezonu Alanyaspor ile tamamlamak. Sezon sonu sözleşmem bitiyor doğru, ondan sonra işler nasıl seyredecek ben de göremiyorum. Burası mı olacak, başka bir takım mı olacak, göreceğiz."

"Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hedeflerim vardı. Her teknik direktörün büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de vardır. Buna kimse hayır diyemez. Bizim de başarmak istediğimiz hedeflerimiz var. Önce kendi hedefinize ulaşmalısınız."

"Biliyorsunuz Alanya deniz kenarında, çok güzel bir yer. Baskı yok. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Baskı faktörü çok önemli. Futbolcular burada olmaktan mutlu olunca, gerisi geliyor. Ben de futbolcularımdan memnunum."

"Forma koleksiyonum var. 150'ye yakın formam vardır sanırım. Tesbihlere de bir ilgim var, doğrudur. Malatyaspor'dayken tesbih tutkusu başladı. Sonrası da geldi. Şu an 50'ye yakın tesbihim var."

EROL BULUT İLE KISA KISA

Süper Lig'den beğendiğiniz futbolcular?

Alexander Sörloth, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru. Ama ligde çok kaliteli oyuncular var. Anadolu takımlarını da es geçmek istemiyorum. Orada da çok kaliteli isimler var.

Beğendiğiniz teknik direktörler?

Allegri. 3-5-2 sistemini gayet iyi oynattı. Conte, Mourinho... Ben herkesi izleyerek takımıma nasıl iyi şeyler katabilirim ona bakıyorum.

Çalıştığınız en iyi teknik direktörler?

Carlos Alberto Pereira, Joachim Löw, Jupp Heynkes kesinlikle.

Bir sol bek olarak Fenerbahçe'nin sol tarafı hakkında ne söylersiniz?

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım oynuyor ve bence gayet iyi oynuyor. Oynadığı futbol iyi.

Alman disiplini mi? Türk duygusallığı mı?

Duygusallık güzel ama kesinlikle disiplin.

Şampiyonlar Ligi mi? Dünya Kupası mı?

Zor soru ama Şampiyonlar Ligi.

Tek forvet mi? Çift forvet mi?

Tek forvet oynatıyorum ama koşullara göre değişir.

Galatasaray deplasmanı mı? Fenerbahçe deplasmanı mı?

Tabii ki büyük takım deplasmanları her zaman zor.

La Casa de Papel mi? Diriliş Ertuğrul mu?

Kesinlikle Diriliş Ertuğrul.