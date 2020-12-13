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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 11:38
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Son dakika: Emre Akbaba'da tüm planlar değişti! Udinese'nin yolunu tutabilir

Son dakika: Emre Akbaba'da tüm planlar değişti! Udinese'nin yolunu tutabilir

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Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız futbolcularından Emre Akbaba'ya, İtalyan kulübü Udinese talip oldu. Menajeri vasıtasıyla bu ilgiyi öğrenen Emre, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Galatasaray'a borcum var. Burada kalıp hizmet etmek istiyorum" dedi. Yıllık ücreti 1.7 milyon Euro olan Emre Akbaba, sakatlık dönemi boyunca kendisine sahip çıkan kulübü için fedakârlık yapmak istediğini belirterek, yıllık ücretinde ciddi bir indirimi de kabul etti. Buna göre Emre Akbaba'ya Türk Lirası üzerinden yeni bir sözleşme önerilecek. Böylece maaş bütçesindeki tasarruf çalışmaları doğrultusunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

UDINESE’NİN TEKLİFİ YÜKSEK OLURSA…

Ancak henüz Udinese Kulübü, teklifini resmi olarak Galatasaray'a iletmedi. Eğer yüksek bir bonservis ücreti önerilirse, yönetim tekrar teknik patron Fatih Terim'e danışarak oyuncuyu gönderip göndermek istemediğini soracak. Fatih hocadan da onay çıkarsa, iyi bir bonservis karşılığında Emre Akbaba'nın İtalya'ya transferi gerçekleşebilir.

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