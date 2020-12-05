Son dakika: Dusko Tosic, Fatih Karagümrük ile anlaştı

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Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic, yaz transfer döneminin flaş ekibi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Sırp savunmacı, dün sessiz sedasız İstanbul'a gelip bir otelde Kırmızı-Siyahlılarla el sıkıştı. Tosic devre arasında Karagümrük ile sözleşme imzalayacak.

Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesi sona eren Dusko Tosic Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük görüşüyor.



PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Dün İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde İstanbul'da bir otelde yöneticilerle görüşen 35 yaşındaki Sırp savunmacı, Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Tosic'in devre arası transfer döneminde İstanbul ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

2018’DE 4,5 MİLYON EURO’YA ÇİN’E GİTMİŞTİ

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic 2018 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.