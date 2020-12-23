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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:22
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Son dakika: Canlı yayında Sabri Sarıoğlu'ndan olay Arda Turan açıklaması

Son dakika: Canlı yayında Sabri Sarıoğlu'ndan olay Arda Turan açıklaması

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Galatasaray'ın dün akşam Göztepe'yi 3-1 1mağlup ettiği karşılaşmada tecrübeli futbolcu Arda Turan, gösterdiği performansla damga vurmayı başardı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Maçı baştan sonra üstün bir oyunla rahat kazanan Sarı Kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Feghouli ve Arda Turan maça damgasını vuran isimler arasında yer aldı.

ARDA TURAN PATLAMASI

Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası mesaisinde gösterdiği performansla Sarı Kırmızılı camiada sert eleştirilere maruz kalan futbolcu, sosyal medyadan gelen yorumlara tepki göstermiş, spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

"FUTBOLU BIRAK" DEMİŞLERDİ

Galatasaray taraftarlarının artık futbolu bırakması yönünde çağrılara maruz kalan futbolcu, en iyi cevabı Göztepe karşısında sahada verdi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşta canlı yayında açıklamalarda bulunan Sabri Sarıoğlu'ndan olay yaratacak Arda Turan açıklamaları geldi.

İşte Eski Galatasaray ve Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"3'Ü BULMASI ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray maça çok iyi başladı, ilk 12 dakikada Göztepe'yi hapsetti ve 2 gol buldu. Göztepe erken golü bulunca oyunu biraz dengeledi. Galatasaray'ın ateşli futbolu biraz rölantiye döndü. 2. yarıda daha istekli Göztepe vardı, 3-1'e kadar da iyi götürdüler. Galatasaray'ın 3'ü bulması çok önemliydi.

"GALATASARAY HAK ETTİ"

Göztepe kolay kaybetmeyen bir takım ve ofansif olarak çok üretken olmasa da Galatasaray karşısında pozisyonlar buldu. Galatasaray bence hak eden taraf oldu. Şimdi Galatasaray Trabzonspor maçına çıkacak, ligde zorlu bir periyoda girildi.

"TEMPOYU YAKALAMIŞ GİBİ"

Arda, uzun süre oynamamanın verdiği dezavantajları yaşadı ama tempoyu yakalamış gözüküyor. Pas trafiğini yönlendiren isimdi ilk yarıda. Güzel de bir gol attı. Arda Turan yavaş yavaş daha iyi seviyeye gelecektir.

"90 DAKİKAYA YAYMALI"

3 günde bir maç periyodunda 12-13 dakikalık tempoyu 90 dakikada oynamak kolay değildir. 2-0 öne geçtikten sonra 2-1'e maçın gelmesi de etkilemiş olabilir. Oyuna baktığımızda oynamak isteyen bir Galatasaray varken, tehlikeli bir Göztepe de vardı. Baktığımızda 15 dakika keyif veren bir Galatasaray vardı, 90 dakikaya yararsa daha iyi olabilir.

"FATİH HOCA GÜVEN VERİR"

Fatih hocanın kulübede olması oyuncuya güven verir. Bu seviyede oynayan profesyonel oyuncular böyle olumsuzlukları da bir kenara atmalı. Herkes Fatih hocanın kenarda olmasını ister ama oyuncunun sahaya bakması gerekiyor.

"EMRE KILINÇ FARKINDA"

Emre Kılınç, performans eksikliğinde formayı kaptırabileceğinin farkında. Ona göre çalışıyor, mücadele ediyor.

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