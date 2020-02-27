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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 13:53
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 13:53

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

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Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Beşiktaş’ın hücumdaki en önemli gol silahı olan Burak Yılmaz’ın geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin eski başkan Fikret Orman’ın istifa açıklamasından iki gün sonra iki sene uzatıldığı ve millî golcünün Beşiktaş’tan iki sezon için 5 milyon avro daha alacağı ortaya çıkmıştı. Otuz beş yaşındaki Burak’ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken iki sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi, yönetimi bu konuda harekete geçirdi. Siyah-beyazlı idareciler, kaptan Burak Yılmaz’a indirimli bir sözleşme teklifi yapma kararı aldı. Tecrübeli oyuncu bu revizyon teklifine sıcak yaklaşmazsa muhtemel bir transfer teklifinde elden çıkarılacak ve elde edilecek gelirle genç bir golcü arayışına girilecek.

Burak Yılmaz’ın yönetimden gelen bu teklife nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, millî futbolcuyu renklerine bağlamak istemiş ancak önceki yönetim bu transfere izin vermemişti. 

OĞUZHAN SIRADA

Ahmet Nur Çebi ve ekibinin indirim isteyeceği oyuncular arasında sadece Burak Yılmaz yer almıyor. Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, devre arasında Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup’la da masaya oturulacak. Hollanda’daki ilk maçına golle başlayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda formasından uzakta. Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması hâlinde Feyenoord’un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan’ın da Beşiktaş’a dönmesi bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)

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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

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